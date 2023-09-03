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* акція діє до 1 серпня 2023 року та поширюється лише на обігрівачі ТМ OPTILUX та ECOTEPLO

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Блок керування радіатором + ТЕН 1300 Вт (комплект) Блок керування радіатором + ТЕН 1300 Вт (комплект)
Новинка
Виробник: ECOTEPLO Model: ECOTEPLO S-1300
Блок керування радіатором + ТЕН 1300 Вт (комплект)
Блок управління є програмованою автоматикою в металевому корпусі футуристичного дизайну. Сама конструкція виглядає сучасно і логічно. Продумана констр..
2100 грн
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Керамічний обігрівач Ecoteplo ECO 1200 ME Керамічний обігрівач Ecoteplo ECO 1200 ME
Новинка
Виробник: ECOTEPLO Model: Ecoteplo ECO 1200 ME
Керамічний обігрівач Ecoteplo ECO 1200 ME
Керамічний обігрівач Ecoteplo ECO 1200 ME Тепло та комфорт в будинку з обігрівачами ECOTEPLO Економним та ефективним способом обігріву будинку..
4599 грн
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Терморегулятор DEVIreg™ Smart з Wi-Fi , Слонова кістка
Новинка Лідер продажів
Виробник: теплый пол WOKS Model: 140F142
Терморегулятор DEVIreg™ Smart з Wi-Fi , Слонова кістка
Терморегулятор DEVIreg™ Smart з Wi-Fi , Слонова кісткаПрограмований терморегулятор DEVIreg™ Smart з Wi-Fi використовується для комфо..
7670 грн
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Терморегулятор DEVIreg™ Touch, Слонова кістка
Новинка
Виробник: теплый пол WOKS Model: 140F078
Терморегулятор DEVIreg™ Touch, Слонова кістка
Терморегулятор DEVIreg™ Touch, Слонова кісткаТерморегулятор електронний для обігріву труб DEVIreg™ 330, −10°C … + 10&..
5888 грн
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Керамічний обігрівач Ecoteplo DUO 1000 ME королівський мармур Керамічний обігрівач Ecoteplo DUO 1000 ME королівський мармур
Лідер продажів
Виробник: ECOTEPLO Model: Ecoteplo DUO 1000 ME королевский мрамор
Керамічний обігрівач Ecoteplo DUO 1000 ME королівський мармур
Керамічний обігрівач Ecoteplo DUO 1000 ME королівський мармур Керамічний обігрівач Ecoteplo Duo 1000 ME королівський мармур і втілює в собі елегантні..
5500 грн
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Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB
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Виробник: OPTILUX Model: OPTILUX К 330 HВ
Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB
Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB Сушарка для рушників керамічна панельна бежевого кольору без терморегулятора. Дана панель п..
2465 грн
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Керамічний обігрівач HYBRID 375 Black Керамічний обігрівач HYBRID 375 Black
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Виробник: HYBRID Model: HYBRID 375 Black
Керамічний обігрівач HYBRID 375 Black
Керамічний обігрівач HYBRID 375 Black Керамічна нагрівальна панель чорного кольору для настінного монтажу без терморегулятора. Ця модель розрахована..
4490 грн
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Кондиционер Midea BreezeleSS+ FA-09N8D6-I /FA-09N8D6-O Кондиционер Midea BreezeleSS+ FA-09N8D6-I /FA-09N8D6-O
Лідер продажів
Виробник: MIDEA Model: FA-09N8D6-I /FA-09N8D6-O
Кондиционер Midea BreezeleSS+ FA-09N8D6-I /FA-09N8D6-O
Кондиционер Midea FA-09N8DG-I /FA-09N8D6-O     Внутренний блок серии BreezeleSS+ имеет двойные дефлекторы (жалюзи) ..
31450 грн
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Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB
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Виробник: OPTILUX Model: OPTILUX К 330 HВ
Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB
Сушарка для рушників панельна керамічна OPTILUX К 330 HB Сушарка для рушників керамічна панельна бежевого кольору без терморегулятора. Дана панель п..
2465 грн
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Металевий обігрівач OPTILUX P 300 HB з терморегулятором Металевий обігрівач OPTILUX P 300 HB з терморегулятором
Виробник: OPTILUX Model: OPTILUX P 300 HB
Металевий обігрівач OPTILUX P 300 HB з терморегулятором
Металевий обігрівач OPTILUX P 300 HB Металева нагрівальна панель білого кольору з терморегулятором, шнуром та вилкою. Ця панель призначена для настінн..
1675 грн
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Котел электрический Tenko СПКЕ стандарт плюс 6кВт 220В Grundfos Котел электрический Tenko СПКЕ стандарт плюс 6кВт 220В Grundfos
Виробник: TENKO Model: Tenko СПКЕ стандарт плюс 6/220 Grundfos
Котел электрический Tenko СПКЕ стандарт плюс 6кВт 220В Grundfos
Котел электрический Tenko СПКЕ стандарт плюс 6кВт 220В Grundfos Новинка! Серия электрических котлов «Стандарт Плюс»&n..
14651 грн
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Котел электрический Tenko СКЕ стандарт 9кВт 220В Котел электрический Tenko СКЕ стандарт 9кВт 220В
Виробник: TENKO Model: Tenko СКЕ стандарт 9/220
Котел электрический Tenko СКЕ стандарт 9кВт 220В
Котел электрический Tenko СКЕ стандарт 9кВт 220В Электрокотлы серии «Стандарт» - это оборудование, которое используется для от..
9587 грн
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Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W
-10 %
Виробник: ATLANTIC Model: Atlantic Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W Шукайте вигідний економічний водонагрівач для невеликої родини? Т..
8989 грн 8090 грн
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Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W
-10 %
Виробник: ATLANTIC Model: Atlantic Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W Шукайте вигідний економічний водонагрівач для невеликої родини? То..
7429 грн 6689 грн
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Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 80 VM 080 D400-1-BC 1200W
-10 %
Виробник: ATLANTIC Model: Atlantic Ego Steatite 80 VM 080 D400-1-BC 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 80 VM 080 D400-1-BC 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 80 VM 080 D400-1-BC 1200W Шукайте вигідний економічний водонагрівач для невеликої родини? То..
8049 грн 7249 грн
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Водонагрівач побутовий електричний Atlantic OPRO PROFI VM 030 D400-1-M 1200W Водонагрівач побутовий електричний Atlantic OPRO PROFI VM 030 D400-1-M 1200W
-5 %
Виробник: ATLANTIC Model: OPRO PROFI VM 030 D400-1-M 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic OPRO PROFI VM 030 D400-1-M 1200W
Водонагрівач побутовий електричний Atlantic OPRO PROFI VM 030 D400-1-M 1200W Кожен з нас у більшості випадків прагне вибрати золотий баланс між якіст..
4659 грн 4429 грн
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Обігрівачі, кондиціонери, електрична тепла підлога та котли опалення від кращих українських та іноземних виробників

Ми радимо Вам

Кондиционер Cooper&Hunter серия Arctic Inverter CH-S18FTXLA WIFI
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Кондиционер Cooper&Hunter серия Arctic Inverter CH-S18FTXLA WIFI
42280 грн
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Кондиционер Cooper&Hunter серия Arctic Inverter CH-S24FTXL2E-NG (WI-FI)
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Кондиционер Cooper&Hunter серия Arctic Inverter CH-S24FTXL2E-NG (WI-FI)
50840 грн
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Кондиционер Cooper&Hunter серия Arctic Inverter CH-S24FTXLA WIFI
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Кондиционер Cooper&Hunter серия Arctic Inverter CH-S24FTXLA WIFI
50840 грн
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Біо-конвектор LIFEX BioAir 1400 (бежевий) з програматором
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Біо-конвектор LIFEX BioAir 1400 (бежевий) з програматором
6222 грн
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Найкращі пропозиції

Блок керування радіатором + ТЕН 1300 Вт (комплект)
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Блок керування радіатором + ТЕН 1300 Вт (комплект)
2100 грн
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Керамічний обігрівач Ecoteplo ECO 1200 ME
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Керамічний обігрівач Ecoteplo ECO 1200 ME
4599 грн
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Терморегулятор DEVIreg™ Smart з Wi-Fi , Слонова кістка
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Терморегулятор DEVIreg™ Smart з Wi-Fi , Слонова кістка
7670 грн
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Терморегулятор DEVIreg™ Touch, Слонова кістка
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Терморегулятор DEVIreg™ Touch, Слонова кістка
5888 грн
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Випадковий показ

Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24XZ2
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Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24XZ2
36120 грн
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Кондиционер TCL TAC-18CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready
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Кондиционер TCL TAC-18CHSD/XAB1I Inverter R32 WI-FI Ready
29799 грн
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Котел электрический Tenko СПКЕ стандарт плюс 6кВт 220В Grundfos
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Котел электрический Tenko СПКЕ стандарт плюс 6кВт 220В Grundfos
14651 грн
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Котел электрический Tenko СКЕ стандарт 10.5кВт 380В
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Котел электрический Tenko СКЕ стандарт 10.5кВт 380В
9673 грн
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000T - Black з терморегулятором
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000T - Black з терморегулятором
6750 грн
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000T - White з терморегулятором
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000T - White з терморегулятором
6645 грн
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000 - White
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000 - White
5725 грн
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000 - Black
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Керамічний обігрівач ENSA CR1000 - Black
5830 грн
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Великій вибір
У нас є з чого вибрати. ВІд бюджетних моделей до преміум сегменту.
Кваліфікований персонал
У нас кваліфіковані менеджери, які нададуть якісну консультацію стосовно обраного товару аба допоможуть з його вибором. Наші монтажники виконають монтажні роботи якісно, бистро та акуратно.
Ціна від виробника
Ми суворо дотримуємося ціни, рекомендованої виробником
Гарантія від виробника
Купуючи у нас кліматичну техніку, Ви отримуєте на неї гарантію від виробника.
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