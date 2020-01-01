обогреватель в Кривом Роге

Обогреватели в Кривом Роге: как выбрать и где купить обогреватель

Отопительные системы не всегда справляются с низкой температурой на улице, а в межсезонье вы можете испытывать дискомфорт из-за рано выключенного или поздно включенного отопления. Выход есть – электрические обогреватели помогут улучшить микроклимат в помещении и быстро повысят температуру до комфортных значений. Далее рассмотрим, какие обогреватели в Кривом Роге представлены у нас и как выбрать оптимальную модель.

Виды обогревателей

Купить обогреватели в Кривом Роге можно в широком ассортименте, выбрав на нашем сайте технику на любой вкус и бюджет. От выбранного типа зависит уровень расхода электроэнергии, сложности в обслуживании, долговечность и эффективность техники. Купить обогреватели в Кривом Роге можно следующих разновидностей:

Инфракрасные. В них используются специальные лампы, выделяющие большое количество тепла. По механике работы такие приборы наиболее схожи с солнцем. Они обогревают не воздух, а предметы в помещении, что снижает теплопотери, а монтаж производится на стенах или даже потолках. Это способствует быстрому прогреву комнаты в наиболее холодных точках. Керамические. Обогреватель такого типа изготовлен из керамических панелей, которые разогреваются изнутри. Источником тепла может быть электричество и природный газ, а сами приборы представлены в ассортименте стационарными или передвижными моделями. Электроконвекторы. Обычно в эту категорию оборудования попадают портативные обогреватели, цена на которые достаточно демократична. Эффективность достигается тем, что, помимо нагретого воздушного потока, прогревается еще и металлический корпус механизма, и это дает дополнительный эффект. Металлические. Тут все просто: металл — хороший теплопроводник, поэтому чаще всего предлагают обогреватель купить Кривой Рог из него. Несмотря на ощутимый вес, техника имеет высокий КПД и поэтому повсеместно применяется в домашних условиях. Стеклянные. Помимо современного и незамысловатого дизайна, купить обогреватель в Кривом Роге из стекла стоит по ряду других причин. Он абсолютно безопасен с точки зрения возгорания, не пересушивает воздух в помещении и легко обслуживается. Кроме того, стекло имеет максимальную теплопроводность, а значит, потери энергии будут исключены. Электрорадиаторы. Такой тип техники может успешно заменить или дополнить классические радиаторы отопления. Простота монтажа позволяет установить радиатор за несколько минут, но потребуется подключение к электричеству. Такой обогреватель купить в Кривом Роге можно в большом ассортименте размеров и вариантов дизайна. Даже у недорогих устройств есть функция регулировки для разумного расхода электроэнергии. Полотенцесушители. Специализированное устройство, которое используется не только для сушки полотенец, но и обогрева ванной.

Наш ассортимент включает в себя наиболее популярные модели обогревателей — как классические, так и современные. Вы можете подобрать выгодный по цене и функционалу тепловой гаджет. Далее расскажем, как сделать это правильно.

Правила выбора обогревателя

Желая приобрести обогреватель в Кривом Роге, стоит посвятить выбору оборудования достаточно много времени, ведь от этого зависит эффективность отопления и общий комфорт. Обратите внимание на следующие характеристики:

Мощность. На каждый квадратный метр комнаты нужно предусмотреть минимум 100 Вт мощности. Это касается всех обогревателей, кроме инфракрасных. Для последних 100 Вт на “квадрат” – это максимальная мощность. Шумность. Если звук крутящегося вентилятора раздражает, лучше выбрать керамические, стеклянные или инфракрасные модели. Они работают бесшумно и с заранее заданной мощностью. Если шумность не имеет значения, более эффективными будут обогреватели с лопастями для разгона нагретого воздуха. Безопасность. Тут стоит ориентироваться на наличие детей, возможность безопасной установки оборудования и частоту использования техники. Стеклянные и инфракрасные обогреватели – безопаснее всего, они поддерживают температуру, которой недостаточно для возгорания, но вполне хватает для нагрева комнаты. Если вы уверены в качестве проводки и готовы изолировать обогреватель от тканей и легковоспламеняемого напольного покрытия, можете выбрать электроконвекторы и металлические отопительные приборы. Энергоэффективность. Если хотите сэкономить на оплате счетов, лучше купить обогреватель из стекла или керамики – это наиболее экономичные варианты. У них минимальные теплопотери, по этому показателю они похожи на инфракрасные гаджеты, но и цена немного выше, чем у классических аналогов. Функциональность. Многие недорогие обогреватели предлагаются только с кнопкой включения/выключения и шнуром питания, но заплатив чуть больше, можно расширить функционал. Хорошо, если в технике есть регулятор температуры, настройки расписания работы, увлажнители и предохранители. Это не только делает использование девайса более комфортным, но и повышает безопасность при любых нагрузках.

Что касается цены, за которую обогреватель в Кривом Роге можно заказать в интернет-магазине, – вариантов масса. Бюджетные устройства будут хороши при единичных нагрузках, которые осуществляются при постоянном контроле. Они не очень долговечны, но хорошо выполняют свою функцию. Техника более высокого ценового сегмента рассчитана на многолетнее применение и отличается высоким качеством исполнения.

Вы найдете любые обогреватели в Кривом Роге, если изучите ассортимент нашего магазина. Инфракрасные и металлические, с корпусом из стекла и керамики, специализированные полотенцесушители и электрорадиаторы – у нас найдется все. Выберите лучший товар, добавьте его в корзину и сделайте заказ – товар вскоре будет доставлен вам с максимальным соблюдением сроков и гарантией качества. Для заказа потребуется минута, за которую вы обеспечите себя комфортом и удобной домашней температурой.

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