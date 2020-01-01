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обогреватель в Кривом Роге

обогреватель в Кривом Роге

Обогреватели в Кривом Роге: как выбрать и где купить обогреватель

Отопительные системы не всегда справляются с низкой температурой на улице, а в межсезонье вы можете испытывать дискомфорт из-за рано выключенного или поздно включенного отопления. Выход есть – электрические обогреватели помогут улучшить микроклимат в помещении и быстро повысят температуру до комфортных значений. Далее рассмотрим, какие обогреватели в Кривом Роге представлены у нас и как выбрать оптимальную модель. 

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Виды обогревателей

Купить обогреватели в Кривом Роге можно в широком ассортименте, выбрав на нашем сайте технику на любой вкус и бюджет. От выбранного типа зависит уровень расхода электроэнергии, сложности в обслуживании, долговечность и эффективность техники. Купить обогреватели в Кривом Роге можно следующих разновидностей:
  1. Инфракрасные. В них используются специальные лампы, выделяющие большое количество тепла. По механике работы такие приборы наиболее схожи с солнцем. Они обогревают не воздух, а предметы в помещении, что снижает теплопотери, а монтаж производится на стенах или даже потолках. Это способствует быстрому прогреву комнаты в наиболее холодных точках. 
  2. Керамические. Обогреватель такого типа изготовлен из керамических панелей, которые разогреваются изнутри. Источником тепла может быть электричество и природный газ, а сами приборы представлены в ассортименте стационарными или передвижными моделями. 
  3. Электроконвекторы. Обычно в эту категорию оборудования попадают портативные обогреватели, цена на которые достаточно демократична. Эффективность достигается тем, что, помимо нагретого воздушного потока, прогревается еще и металлический корпус механизма, и это дает дополнительный эффект.
  4. Металлические. Тут все просто: металл — хороший теплопроводник, поэтому чаще всего предлагают обогреватель купить Кривой Рог из него. Несмотря на ощутимый вес, техника имеет высокий КПД и поэтому повсеместно применяется в домашних условиях. 
  5. Стеклянные. Помимо современного и незамысловатого дизайна, купить обогреватель в Кривом Роге из стекла стоит по ряду других причин. Он абсолютно безопасен с точки зрения возгорания, не пересушивает воздух в помещении и легко обслуживается. Кроме того, стекло имеет максимальную теплопроводность, а значит, потери энергии будут исключены.
  6. Электрорадиаторы. Такой тип техники может успешно заменить или дополнить классические радиаторы отопления. Простота монтажа позволяет установить радиатор за несколько минут, но потребуется подключение к электричеству. Такой обогреватель купить в Кривом Роге можно в большом ассортименте размеров и вариантов дизайна. Даже у недорогих устройств есть функция регулировки для разумного расхода электроэнергии.
  7. Полотенцесушители. Специализированное устройство, которое используется не только для сушки полотенец, но и обогрева ванной. 
Наш ассортимент включает в себя наиболее популярные модели обогревателей — как классические, так и современные. Вы можете подобрать выгодный по цене и функционалу тепловой гаджет. Далее расскажем, как сделать это правильно. 
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Правила выбора обогревателя

Желая приобрести обогреватель в Кривом Роге, стоит посвятить выбору оборудования достаточно много времени, ведь от этого зависит эффективность отопления и общий комфорт. Обратите внимание на следующие характеристики:
  1. Мощность. На каждый квадратный метр комнаты нужно предусмотреть минимум 100 Вт мощности. Это касается всех обогревателей, кроме инфракрасных. Для последних 100 Вт на “квадрат” – это максимальная мощность. 
  2. Шумность. Если звук крутящегося вентилятора раздражает, лучше выбрать керамические, стеклянные или инфракрасные модели. Они работают бесшумно и с заранее заданной мощностью. Если шумность не имеет значения, более эффективными будут обогреватели с лопастями для разгона нагретого воздуха. 
  3. Безопасность. Тут стоит ориентироваться на наличие детей, возможность безопасной установки оборудования и частоту использования техники. Стеклянные и инфракрасные обогреватели – безопаснее всего, они поддерживают температуру, которой недостаточно для возгорания, но вполне хватает для нагрева комнаты. Если вы уверены в качестве проводки и готовы изолировать обогреватель от тканей и легковоспламеняемого напольного покрытия, можете выбрать электроконвекторы и металлические отопительные приборы. 
  4. Энергоэффективность. Если хотите сэкономить на оплате счетов, лучше купить обогреватель из стекла или керамики – это наиболее экономичные варианты. У них минимальные теплопотери, по этому показателю они похожи на инфракрасные гаджеты, но и цена немного выше, чем у классических аналогов. 
  5. Функциональность. Многие недорогие обогреватели предлагаются только с кнопкой включения/выключения и шнуром питания, но заплатив чуть больше, можно расширить функционал. Хорошо, если в технике есть регулятор температуры, настройки расписания работы, увлажнители и предохранители. Это не только делает использование девайса более комфортным, но и повышает безопасность при любых нагрузках. 

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Что касается цены, за которую обогреватель в Кривом Роге можно заказать в интернет-магазине, – вариантов масса. Бюджетные устройства будут хороши при единичных нагрузках, которые осуществляются при постоянном контроле. Они не очень долговечны, но хорошо выполняют свою функцию. Техника более высокого ценового сегмента рассчитана на многолетнее применение и отличается высоким качеством исполнения. 
Вы найдете любые обогреватели в Кривом Роге, если изучите ассортимент нашего магазина. Инфракрасные и металлические, с корпусом из стекла и керамики, специализированные полотенцесушители и электрорадиаторы – у нас найдется все. Выберите лучший товар, добавьте его в корзину и сделайте заказ – товар вскоре будет доставлен вам с максимальным соблюдением сроков и гарантией качества. Для заказа потребуется минута, за которую вы обеспечите себя комфортом и удобной домашней температурой. 
Забрать заказанные обогреватели в Кривом Роге можно с нашего магазина "ИНТЕР-КЛИМАТ" в рабочее время с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу по адресу ул. Волгоградская, 4 (остановка Мудреная). Выдача заказов производится строго после согласования с менеджером отдела продаж
 
    
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Био-конвектор LIFEX BioAir 1400 (бежевый) с программатором Био-конвектор LIFEX BioAir 1400 (бежевый) с программатором
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6408 грн
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Био-конвектор LIFEX BioAir 1400R (бежевый) с терморегулятором Био-конвектор LIFEX BioAir 1400R (бежевый) с терморегулятором
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Био-конвектор LIFEX BioAir 1400R (бежевый) с терморегулятором
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6036 грн
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Био-конвектор LIFEX BioAir 700 (бежевый) с программатором Био-конвектор LIFEX BioAir 700 (бежевый) с программатором
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Био-конвектор LIFEX BioAir 700 (бежевый) с программатором
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4455 грн
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Био-конвектор LIFEX BioAir 700R (бежевый) с терморегулятором Био-конвектор LIFEX BioAir 700R (бежевый) с терморегулятором
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Производитель: LIFEX Модель: TKP700RBE
Био-конвектор LIFEX BioAir 700R (бежевый) с терморегулятором
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4083 грн
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Био-конвектор LIFEX BioAir 800 GrayBrick с программатором Био-конвектор LIFEX BioAir 800 GrayBrick с программатором
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Производитель: LIFEX Модель: TKP800GM
Био-конвектор LIFEX BioAir 800 GrayBrick с программатором
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4827 грн
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Био-конвектор LIFEX BioAir 800R GrayBrick с терморегулятором Био-конвектор LIFEX BioAir 800R GrayBrick с терморегулятором
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Био-конвектор LIFEX BioAir 800R GrayBrick с терморегулятором
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4455 грн
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Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 400 (бежевый) Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 400 (бежевый)
Лидер продаж
Производитель: LIFEX Модель: KOP400BE
Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 400 (бежевый)
Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 400 (бежевый) Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 400 – это исключительное сочетание элегантности и функциональности, призванное превратить ваш дом в оазис комфорта. Ее уникальный бежевый оттенок придает интерьеру нежную из..
3432 грн
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Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 800 (бежевый) Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 800 (бежевый)
Производитель: LIFEX Модель: KOP800BE
Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 800 (бежевый)
Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 800 (бежевый) Керамическая панель с программатором LIFEX Classic 800 (бежевый) – это элегантное и функциональное решение для обогрева вашего помещения. Ее безукоризненный бежевый оттенок дополнит любой интерьер, придавая ему нотку из..
5292 грн
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Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R (бежевая) Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R (бежевая)
Производитель: LIFEX Модель: KOP400RBE
Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R (бежевая)
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3060 грн
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Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R (черный) Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R (черный)
Лидер продаж
Производитель: LIFEX Модель: KOP400RBL
Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R (черный)
Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R (черный) Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 400R в черном исполнении – это элегантное сочетание стиля и функциональности для вашего комфорта. Подарите себе ощущение истинной роскоши с этой инновационной панелью, котора..
3153 грн
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Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 800R (бежевая) Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 800R (бежевая)
Производитель: LIFEX Модель: KOP800RBE
Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 800R (бежевая)
Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 800R (бежевая) Керамическая панель с терморегулятором LIFEX Classic 800R – ваш идеальный спутник в создании атмосферы комфорта и уюта в вашем доме. Эта изысканная безжевая панель не только обогревает помещение, но и становится настоящим..
4920 грн
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Керамический обогреватель Ecoteplo 350 ME белый Керамический обогреватель Ecoteplo 350 ME белый
Лидер продаж
Производитель: ECOTEPLO Модель: Ecoteplo 350 ME white
Керамический обогреватель Ecoteplo 350 ME белый
Керамический обогреватель ECOTEPLO AIR 350 ME Отличный керамический биоконвектор с низким потреблением, который оснащен дополнительной конвекцией (обогрев воздуха). Не сушит воздух, не сжигает кислород. Очень экономный. ECOTEPLO AIR 350 ME занимает абсолютно отдельную нишу на рынке отопления Украины..
2399 грн
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Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый
Производитель: ECOTEPLO Модель: Ecoteplo AIR 1000 EL белый
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белого цвета — это идеальное решение для отопления помещений любого типа площадью до 20 кв. м. Его уникальные характеристики обеспечивают комфорт и экономию энергии. Одной из особенностей этой м..
5000 грн
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Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый мрамор Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый мрамор
Лидер продаж
Производитель: ECOTEPLO Модель: Ecoteplo AIR 1000 EL белый мрамор
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый мрамор
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL белый мрамор Керамический обогреватель Ecoteplo Air 1000 EL – это исключительное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, созданное для того, чтобы принести тепло и комфорт в ваш дом. Его белоснежный корпус изящно переплетается с мрам..
5000 грн
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Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL королевский мрамор Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL королевский мрамор
Лидер продаж
Производитель: ECOTEPLO Модель: Ecoteplo AIR 1000 EL королевский мрамор
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL королевский мрамор
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL королевский мрамор Керамический обогреватель Ecoteplo Air 1000 EL — это идеальное решение для тех, кто ищет эффективный способ согреть свой дом в холодное время года. С этим обогревателем вы сможете наслаждаться комфортом и уютом, не беспокоя..
5000 грн
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Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL серый лофт Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL серый лофт
Лидер продаж
Производитель: ECOTEPLO Модель: Ecoteplo AIR 1000 EL серый лофт
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL серый лофт
Керамический обогреватель Ecoteplo AIR 1000 EL серый лофт Инновационный керамический обогреватель Ecoteplo Air 1000 EL серый лофт: воплощение современного дизайна и выдающаяся эффективность! Ecoteplo Air 1000 EL - это уникальный обогреватель, который удивит вас своим уникальным сочетанием стиля и пр..
5000 грн
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